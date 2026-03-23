Trapani, Aronica: "Rispetto per la Curva, ma no per la Tribuna: si rammarica se vinciamo"
Una situazione sportivamente sempre drammatica quella che si vive a Trapani - al netto della vittoria di ieri la classifica parla sempre di penultimo posto - e una frattura con la piazza che sembra essere ormai sempre più insanabile. Perché non bastavano le sfuriate di patron Valerio Antonini contro i tifosi, adesso anche il tecnico Salvatore Aronica ha lanciato una frecciata a parte dei supporters granata.
Il tutto, nel post gara di ieri: "Il merito della vittoria è dei ragazzi, che ringrazio per l'impegno e la dedizione che ci hanno messo - dice il tecnico, in dichiarazioni raccolto da tuttoc.com -. Sapevamo dell'importanza del match, il gol sul finire ci aveva demoralizzati ma siamo stati bravi a portare a casa tre punti fondamentali con un guizzo nel recupero. Era necessario tornare alla vittoria e la squadra è stata encomiabile in campo. Però, dopo il gol di Winkelmann, ho reagito contro alcuni elementi della tribuna: posso accettare le critiche per la prestazione negativa, ma vedere i nostri tifosi che, al gol vittoria, ironizzano e dicono che abbiamo avuto solo fortuna, mi fa capire perché il presidente Antonini abbia voglia di lasciare. Nutro grande rispetto per la curva e per la loro coerenza, ma non per la tribuna perché non tollero di vedere presunti tifosi che si rammaricano se la propria squadra vince una partita".
Prosegue poi: "Chiedo scusa per lo sfogo eccessivo, ma al netto di ciò ora c'è da pensare subito alla prossima partita contro il Foggia perché rappresenta uno spartiacque fondamentale nella nostra stagione".
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