Serie A Femminile, la Roma allunga sull'Inter. Oggi continua la 17ª giornata

La 17ª giornata di Serie A Women regala risultati in testa alla classifica, con la Roma Femminile che allunga in vetta e consolida il primato.

Le giallorosse si aggiudicano il derby contro la Lazio Women per 2-1, ribaltando lo svantaggio iniziale firmato Karczewska grazie alle reti nel finale di Manuela Giugliano e Frederikke Thøgersen. Un successo di carattere che porta la Roma a quota 40 punti, con un margine importante sulle inseguitrici.

Alle spalle, spettacolo tra Inter Women e Napoli Femminile, che chiudono sul 2-2. Le nerazzurre sembravano aver indirizzato la gara con i gol di Bugeja e Wullaert, ma nel finale subiscono la rimonta delle partenopee con Floe e Barker, perdendo terreno dalla vetta.

Frena anche la Juventus Women, bloccata sullo 0-0 dal Genoa Women. Un pareggio che rallenta la corsa bianconera e mantiene la distanza dalle prime posizioni. In classifica, dietro la Roma troviamo l’Inter a 34 punti e la Juventus a 29, con la Lazio ferma a 27 e il Napoli a 26. Più staccate Fiorentina, Como e Milan, ancora in corsa per posizioni di rilievo, mentre nelle zone basse Sassuolo e Ternana cercano punti salvezza.

La giornata si completerà domenica con le sfide tra Fiorentina Femminile e Parma Women, Ternana Women-Sassuolo Women e Milan Women contro Como Women, che potrebbero ulteriormente ridisegnare la classifica. Un turno che conferma equilibrio e spettacolo, con la Roma sempre più protagonista.

SERIE A WOMEN, 17ª GIORNATA

Sabato 21 marzo

Genoa-Juventus 0-0

Inter-Napoli Women 2-2

54’ Bugeja (I), 65’ Wullaert (I), 78’ Floe (N), 86’ Barker (N)

Lazio-Roma 1-2

38’ Karczewska (L), 81’ Giugliano (R), 85’ Thogersen (R)

Domenica 22 marzo

Fiorentina-Parma ore 12:30

Ternana Women-Sassuolo ore 15:00

Milan-Como Women ore 18:00

Classifica della Serie A Women - Roma 40*, Inter 34*, Juventus 29*, Lazio 27*, Napoli Women 26*, Fiorentina 25, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana Women 12, Parma 11, Genoa 9*

*una gara in più