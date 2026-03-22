Un punto a testa, finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo
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Finisce 1-1 lo scontro diretto per la salvezza fra Ternana e Sassuolo. Ospiti in vantaggio con Missipo dopo 14 minuti, al 37esimo la Ternana trova il pari con Pirone.
SERIE A WOMEN, 17ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Genoa-Juventus 0-0
Inter-Napoli Women 2-2
54’ Bugeja (I), 65’ Wullaert (I), 78’ Floe (N), 86’ Barker (N)
Lazio-Roma 1-2
38’ Karczewska (L), 81’ Giugliano (R), 85’ Thogersen (R)
Domenica 22 marzo
Fiorentina-Parma 0-0
Ternana Women-Sassuolo 1-1
14' Missipo (S), 37' Pirone
Milan-Como Women ore 18:00
Classifica della Serie A Women - Roma 40, Inter 34, Juventus 29, Lazio 27, Napoli Women 26, Fiorentina 26, Como Women 24*, Milan 24*, Sassuolo 13, Ternana Women 13, Parma 12, Genoa 9
*una gara in meno
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