La Fiorentina non approfitta del passo falso della Juventus: con il Parma finisce 0-0
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Anche la Fiorentina non approfitta del passo falso di ieri della Juventus e non va oltre al pari con il Parma. Finisce 0-0 la sfida fra le viola e le crociate.
SERIE A WOMEN, 17ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Genoa-Juventus 0-0
Inter-Napoli Women 2-2
54’ Bugeja (I), 65’ Wullaert (I), 78’ Floe (N), 86’ Barker (N)
Lazio-Roma 1-2
38’ Karczewska (L), 81’ Giugliano (R), 85’ Thogersen (R)
Domenica 22 marzo
Fiorentina-Parma 0-0
Ternana Women-Sassuolo ore 15:00
Milan-Como Women ore 18:00
Classifica della Serie A Women - Roma 40*, Inter 34*, Juventus 29*, Lazio 27*, Napoli Women 26*, Fiorentina 26*, Como Women 24, Milan 24, Sassuolo 12, Ternana Women 12, Parma 12*, Genoa 9*
*una gara in più
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