TMW Italia, sono 380 le partite visionate dal vivo da Gattuso e il suo staff da agosto a oggi

Sono 380 le partite visionate dal vivo a agosto fino al 22 marzo. 259 gare di Serie A su 300, 15 gare di Coppa Italia, 3 gare di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, 32 gare di campionati esteri - 25 Premier League, 3 Carabao Cup, 2 Liga, 1 Saudi Pro League, 1 Qatar Stars League, 62 gare tra Champions, Europa League e Conference sia all’Italia che all’estero, 9 gare internazionali delle Nazionali avversarie (Moldavia, Estonia, Ungheria, Norvegia).

Un lavoro monumentale per cercare di scegliere la squadra migliore, come sottolineato in conferenza stampa. "Mi sono allenato, non nego che in questi mesi ho lavorato per arrivare in queste condizioni qui. E' innegabile che la tensione c'è, però dobbiamo essere bravi a trasmettere grande positività. L'obiettivo è giovedì, il passato è passato. Abbiamo una grande occasione, speriamo di raggiungerla. Noi su 300 gare disputate in Serie A ne abbiamo viste 259, 15 di Coppa Italia, tre di Supercoppa e tutte quelle viste all'estero. E' stato un lavoro faticoso, ma divertente. Siamo stati sempre presenti e grazie anche alla Federazione che ci ha permesso di visionare 380 gare dal vivo".

Resta da capire se sarà uno sforzo in grado di ripagare. Perché le prossime due gare fra Irlanda del Nord ed eventualmente la vincente fra Bosnia e Galles potrebbero scrivere un'altra pagina negativa della storia. Le scusanti sono poche, anche per le scelte fatte.