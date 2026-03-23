Il conto alla rovescia è partito: stasera Viali fa l'esordio a Catania. Con un record da tenere

Esattamente una settimana fa - un po' come un fulmine a ciel sereno - arrivava l'esonero di Domenico Toscano dalla panchina del Catania, e subito dopo la nomina di William Viali come suo successore; il tutto, quando mancavano sei giornate al termine della stagione di Serie C, una stagione che per gli etnei ha come obiettivo la promozione in Serie B.

Il primo posto è distante, e il Benevento è a un passo dalla promozione diretta, ma chiaramente ci saranno poi gli eventuali playoff da giocare, anche se, prima di tutto questo, c'è la gara serale, quella contro il Casarano, da dover giocare. L'esordio del nuovo allenatore rossazzurro sarà quindi tra le mura amiche del 'Massimino', dove i siciliani non solo dovranno collezionare punti, ma dovranno anche mantenere un record singolare: quello del non aver mai subito gol nei match casalinghi. Nelle 16 partite finora giocate, infatti, nessuno ha mai segnato un gol nel citato impianto catanese.

Certo, portare a casa i tre punti subendo un gol sarebbe mal di poco, il tecnico su ciò che è importante è stato chiaro in conferenza stampa - "Il focus è il risultato: non vendiamo poesia, facciamo tutto in funzione del risultato. La gente viene allo stadio per curiosità del nuovo allenatore, moduli, tre o quattro, ma va a casa felice solo se il Catania vince" -, ma anche non far sfatare un tabù sarebbe una situazione fascinosa.