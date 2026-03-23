Vicenza per il record: può eguagliare i punti finali di Catanzaro e Cesena degli anni passati

Una promozione in Serie B centrata con sei turni di anticipo, quella ottenuta esattamente una settimana fa dal Vicenza, che ha chiuso con largo anticipo il Girone A di Serie C, stradominandolo; ma proprio quando ci si poteva attendere una formazione almeno per una volta più rilassata, ecco che gli uomini di Fabio Gallo battono il Renate e si portano a quota 81 punti in classifica, con sempre cinque partite da disputare. Cosa intende questo discorso? Che i veneti potrebbero collezionare un record di punti notevole, ed eguagliare il Catanzaro della stagione 2022-2023 e il Cesena della successiva.

Al tempo, calabresi e romagnoli chiusero l'annata con 96 punti, gli stessi che al momento attuale potrebbero collezionare i veneti, a una condizione: vincere i restanti cinque match. Certo, non dovesse succedere sarebbe cosa di poca importanza, la promozione è già arrivata e questo è ciò che conta, ma dai campionati post Covid-19 si sono registrati numeri interessanti per diverse formazioni, e il Vicenza potrebbe entrare nel cosiddetto Olimpo.

Intanto, per un quadro più chiaro, ecco cosa è stato nelle ultime cinque annate nei tre gironi di Serie C:

- Stagione 2020-2021: Como 75 pt (Girone A), Perugia 79 (Girone B), Ternana 90 (Girone C, con 36 gare per esclusione Trapani)

- Stagione 2021-2022: SudTirol 90 pt (Girone A), Modena 88 (Girone B), Ternana 75 (Girone C, con 36 gare per esclusione Catania)

- Stagione 2022-2023: Feralpisalò 71 pt (Girone A), Reggiana 81 (Girone B), Catanzaro 96 (Girone C)

- Stagione 2023-2024: Mantova 80 pt (Girone A), Cesena 96 (Girone B), Juve Stabia 79 (Girone C)

- Stagione 2024-2025: Padova 86 pt (Girone A), Virtus Entella 83 (Girone B), Avellino 75 (Girone C, con 34 gare per esclusione Taranto e Turris)