Gattuso sul calo di Barella: "Critiche dopo una gara storta. Non siamo scappati di casa"

Al commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso è stato chiesto della condizione degli interisti nel corso della conferenza stampa odierna. "Di Dimarco - ha dichiarato - fino a poco fa si diceva che è il migliore nel suo ruolo. Da giocatori come Barella la gente si aspetta sempre il massimo, mi aspetto sempre intensità e voglia. Lo sento tutti i giorni, ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore importante e quando gioca al di sotto delle sue possibilità viene massacrato".

Gattuso ha poi voluto difendere il suo gruppo e ha elogiato la buona qualità presente in questa Nazionale: "Noi facciamo ciò che dobbiamo fare con grande serenità, tutti sanno cosa ci andiamo a giocare. Preparare, non soffocare i giocatori. I nostri sono giocatori che hanno vinto tanto, hanno giocato finali di Champions. Abbiamo giocatori, non sono scappati di casa... Abbiamo qualità e giocatori abituati a queste partite, dobbiamo arrivare al match con grande serenità".

E ancora in un altro passaggio: "Dobbiamo pensare solo alla gara di giovedì, gli infortuni li hanno anche gli altri. Dobbiamo scegliere i giocatori che stanno meglio e giocare al meglio. Io e il mio staff abbiamo lavorato tanto e fatto tutto ciò che dovevamo, ora sta a noi. Testa alla partita di giovedì e non bisogna pensare ad altro, nemmeno a ciò che abbiamo vinto in passato. Testa solo alla partita di giovedì".

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