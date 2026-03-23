TMW Cambiaghi al posto di Chiesa. Gattuso si "dimentica" ancora di Zaniolo, Bernardeschi e Berardi

Una scelta, l'ennesima, destinata a far discutere. La notizia è di poco fa: Federico Chiesa lascia il ritiro della Nazionale, perché "ritenuto non disponibile", e al suo posto è stato convocato Nicolò Cambiaghi. Un avvicendamento che, seguendo il percorso fatto da Rino Gattuso da quanto ricopre il ruolo di commissario tecnico dell'Italia, ha un senso, ma per tanti altri versi viene da pensare che potessero esserci giocatori più "pronti" e con caratteristiche diverse, magari migliori per due scontri da dentro o fuori.

Il paradosso del Bologna.

Andando ad analizzare i numeri della stagione in corso, fa strano pensare che alla fine sia stato convocato uno che di mestiere fa la riserve al Bologna, per lasciare a casa due titolari come Federico Bernardeschi e Riccardo Orsolini. Ma c'è dell'altro: resteranno infatti a casa anche Nicolò Zaniolo e Domenico Berardi. E la domanda che ci facciamo è molto semplice, sperando che lo stesso Gattuso possa magari spiegare nelle prossime ore il suo punto di vista: visto che non stiamo parlando, in nessun caso, di calciatori che partiranno dal primo minuto, visto che ci saranno Dimarco e Politano sugli esterni nel 3-5-2 del ct, per eventuali ingressi in campo a gara in corso non sarebbe stato meglio avere a disposizione uno tra Bernardeschi, Zaniolo e Berardi? La nostra risposta è "sì", ma alla fine facciamo solo parte dei 60 milioni di commissari tecnici italiani, sempre pronti a dire la loro sulle scelte dello stesso ct.

La chiave di lettura di Gattuso.

La scelta fatta dall'ex centrocampista campione del mondo nel 2006 non è stata dettata dal rendimento dei vari giocatori nell'ultimo mese, ma da quello che è stato il gruppo creato in autunno. Una chiave di lettura che può starci, ci mancherebbe, ma che in due partite secche che valgono tantissimo può stonare. Chi è più in forma meritava più spazio? Forse sì, ma la speranza è che alla fine sia Gattuso ad aver avuto ragione.