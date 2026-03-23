Conto alla rovescia per Arezzo-Ascoli. Cutolo: "Viverla senza pressioni, son tutte decisive"

Il conto alla rovescia può partire e tra una settimana esatta il campionato di Serie C darà indicazioni molto precise anche sul Girone B, perché alle ore 20:30 di lunedì 30 marzo si giocherà il big match che potrebbe valere una stagione: la capolista Arezzo riceverà l'Ascoli, che al momento attuale dista solo cinque punti ed è a oggi l'unica rivale della compagine amaranto. Il Ravenna, come detto a più riprese dai diretti interessati, sta solo guardando ai playoff e al divenire la miglior terza dei tre gironi.

Sul match di lunedì prossimo, come si legge sul Corriere di Arezzo, è così intervenuto il Direttore Sportivo dei toscani Aniello Cutolo: "Dobbiamo ragionare con lucidità, altrimenti si perde di vista quello che è stato fatto da luglio a oggi. Parliamo di un percorso straordinario, costruito giorno dopo giorno dai ragazzi. Contro l'Ascoli sarà una bella serata e noi la viviamo senza pressione, perché da qui alla fine sono tutte decisive allo stesso modo. Proprio per questo il gruppo è molto sereno. Siamo sereni. Io ho grande fiducia, nei ragazzi e nello staff".

Ricordiamo che entrambe le formazioni hanno già osservato il turno di stop previsto dall'esclusione del Rimini dal torneo, con i marchigiani fermi proprio in questa 33ª giornata che si concluderà poi stasera. L'Arezzo, invece, arriva al match dalla netta vittoria sul Bra.