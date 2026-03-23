Serie A Women, si chiude la 17ª giornata: la Roma allunga, pari per Inter e Juventus
La 17ª giornata della Serie A Women conferma la leadership della Roma, che si impone nel derby e approfitta dei passi falsi delle inseguitrici per consolidare il primo posto in classifica. Le giallorosse vincono 2-1 contro la Lazio in rimonta: decisivi i gol nel finale di Giugliano e Thogersen, dopo il vantaggio iniziale biancoceleste firmato Karczewska. Un successo pesante che porta la Roma a quota 40 punti.
Frena invece l’Inter, che non va oltre il 2-2 contro il Napoli Women. Le nerazzurre si portano sul doppio vantaggio con Bugeja e Wullaert, ma si fanno rimontare nella parte finale del match da Floe e Barker. Un pareggio che rallenta la corsa delle milanesi, ora seconde a 34 punti. Non ne approfitta la Juventus, fermata sullo 0-0 sul campo del Genoa, mentre la Fiorentina impatta senza reti contro il Parma.
Pareggi anche nelle altre sfide: 1-1 tra Ternana Women e Sassuolo, mentre termina 0-0 il confronto tra Milan e Como Women. La classifica vede la Roma allungare in vetta, con Inter e Juventus che inseguono ma perdono terreno. Più equilibrata la lotta a metà classifica, mentre nella zona bassa ogni punto continua a pesare nella corsa salvezza.
SERIE A WOMEN, 17ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Genoa-Juventus 0-0
Inter-Napoli Women 2-2
54’ Bugeja (I), 65’ Wullaert (I), 78’ Floe (N), 86’ Barker (N)
Lazio-Roma 1-2
38’ Karczewska (L), 81’ Giugliano (R), 85’ Thogersen (R)
Domenica 22 marzo
Fiorentina-Parma 0-0
Ternana Women-Sassuolo 1-1
14' Missipo (S), 37' Pirone
Milan-Como Women 0-0
Classifica della Serie A Women - Roma 40, Inter 34, Juventus 29, Lazio 27, Napoli Women 26, Fiorentina 26, Como Women 25, Milan 25, Sassuolo 13, Ternana Women 13, Parma 12, Genoa 9
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