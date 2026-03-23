Ufficiale
Spezia, si torna alle origini. Richiamato D'Angelo in panchina per il post Donadoni
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Lo avevamo anticipato proprio questa mattina, ora arriva anche il comunicato del club: dopo l'addio con Roberto Donadoni, lo Spezia decide di affidarsi nuovamente a Luca D'Angelo, primo tecnico di questa stagione.
Di seguito, il comunicato dei bianconeri:
"Spezia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Luca D’Angelo, già alla guida delle Aquile nella prima parte della stagione, che tornerà sulla panchina spezzina insieme ai componenti del suo staff tecnico.
Bentornato Mister!".
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