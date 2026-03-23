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Spezia-Donadoni, ora è ufficiale: dopo un colloquio, ecco la separazione consensuale

Spezia-Donadoni, ora è ufficiale: dopo un colloquio, ecco la separazione consensualeTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 15:05Serie B
Claudia Marrone

La notizia era già nell'aria, ne avevamo parlato proprio stamani, ora arriva anche l'ufficialità: Roberto Donadoni non è più l'allenatore dello Spezia. Dopo un colloquio mattutino, le parti hanno optato per una separazione consensuale.
Questa, la nota del club:

"Il Presidente Charlie Stillitano comunica che al termine di un onesto e costruttivo incontro con l'allenatore Roberto Donadoni, alla presenza del Proprietario del Club, Thomas Roberts, si è arrivati a una decisione pienamente condivisa, presa di comune accordo tra le parti, per il bene della Società e della squadra.

Si è pertanto arrivati a una separazione consensuale che sottolinea il rapporto di reciproca stima che va ben oltre gli aspetti sportivi.

Il Club desidera ringraziare mister Donadoni e il suo staff per la serietà, la professionalità e l'impegno dimostrati fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali".

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