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Napoli, Perrone il primo nome per il centrocampo: ma il Como non ha fretta di cederlo. I dettagli

Napoli, Perrone il primo nome per il centrocampo: ma il Como non ha fretta di cederlo. I dettagliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 16:02Serie A
Lorenzo Di Benedetto
fonte Marco Conterio

Il Napoli ha messo concretamente nel mirino Maximo Perrone, centrocampista del Como tra i grandi protagonisti della splendida stagione dei lariani in questa Serie A. Quello dell'argentino è il primo nome della lista dei partenopei per il rinforzare la mediana in vista della prossima annata ma dal canto suo lo stesso Como non ha bisogno e fretta di venderlo, visto anche che da quanto filtra verrà fatto un settlement agreement con la UEFA per risolvere la grana legata al bilancio relativa al Fair Play Finanziario.

Il Como ha le idee chiare: nuovi innesti a prescindere.
In ogni caso, sia con l'addio di Perrone che con la permanenza, il Como ha già in mente di rinforzare la mediana per la stagione che verrà. Secondo quanto raccolto da TMW, i lariani prenderanno un centrocampista di fisico e struttura, caratteristiche che mancano all'interno dell'attuale rosa di Fabregas e, se dovesse essere ceduto l'argentino, anche un altro giocatore. Per il momento però il focus di Perrone è concentrato solo e soltanto sul finale di campionato, e Coppa Italia, del Como, con il sogno Champions che può diventare realtà.

Il Manchester City osserva.
In tutto questo è giusto ricordare anche che il Manchester City, club dal quale è arrivato Perrone al Como, l'anno scorso in prestito e quest'anno a titolo definitivo, si è garantito il diritto di recompra e per questo il Napoli dovrebbe fare i conti anche con la volontà degli inglesi. Inoltre, da non sottovalutare, i Citizens hanno inserito nell'accordo con il Como, anche una percentuale sulla futura rivendita che i lariani dovrebbero versare nelle casse della società inglese in caso di cessione del centrocampista: al Manchester City spetterebbe il 30%.

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