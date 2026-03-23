TMW Celik rinato dopo anni complicati. Ma adesso la Roma rischia di perderlo, contro la volontà di Gasperini

Se qualcuno lo avesse detto un anno fa in molti avrebbero pensato di avere a che fare con un "pazzo" ma oggi le cose sono cambiate radicalmente e Zeki Celik è un punto fermo per Gasperini alla Roma. Dopo anni complicati, con tanto di fischi e mugugni da parte del popolo giallorosso per prestazioni non certo indimenticabili, con l'arrivo del tecnico a Trigoria l'esterno turco è completamente rinato e adesso il problema, per la società capitolina, è legato al contratto del calciatore, in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il paradosso Celik.

Come vi abbiamo raccontato la distanza tra domanda, 4 milioni di euro a stagione, e offerta, 2,4 milioni, è ampia e anche se Gasperini sta facendo pressione alla società per arrivare alla fumata bianca per il prolungamento dell'accordo tra le parti, non sarà banale arrivare alla firma. Il paradosso è proprio questo: dopo stagioni in cui si faceva fatica a intravedere cose positive nelle prestazioni di Celik, adesso la Roma rischia di perdere un giocatore che è diventato piano piano un punto fermo nello scacchiere dello stesso Gasperini, a parametro zero.

Partita aperta.

Tutto è ancora comunque da decidere e la sensazione è che la questione non verrà risolta in tempi brevi. La Roma è infatti impegnata nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League e proprio il piazzamento in questo campionato cambierà le strategie di mercato dei giallorossi, che in caso di quarto posto avrebbero un budget molto più elevato da destinare al calciomercato e ai rinnovi di contratto di alcuni calciatori, Celik compreso.