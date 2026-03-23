Italia, Buffon: "È il momento del verdetto. Questi 120 giorni uno stillicidio, ci basta il 100%"

In collegamento ieri con la Domenica Sportiva, Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, apre così il ritiro della nazionale in vista dei play off: "Adesso è il momento del verdetto. Questi 120 giorni sono stati uno stillicidio ma sono serviti anche per portare qualcosa in più, uno spirito profondo e d'intesa che servirà".

Il clima non è ideale per una gara così importante

"E' vero, avvertiamo lo scetticismo della gente. Ma sono convinto che anche i criticoni al fischio di inizio tiferanno per l'Italia. E poi in questo momento serve prima di tutto da noi un messaggio per far cambiare loro idea. La pressione sui giocatori? Sono tutti ragazzi molto solidi abituati a gestire ogni genere di pressione - ha poi aggiunto Buffon -. La magia che riesce a regalare la Nazionale italiana va al di là delle difficoltà contingenti".

Arriva l'Irlanda del Nord a Bergamo:

"Dobbiamo avere rispetto dell'Irlanda del Nord , credo altresì che il 100% della nostra squadra basti per arrivare in finale. I giocatori devono essere consapevoli delle loro qualità. I traguardi raggiunti dagli azzurri degli altri sport? Devono fungere da sprone anche per il calcio, tornare ai massimi livelli deve essere il nostro obiettivo. L'esempio di altri sport è solo un bene per l'Italia".