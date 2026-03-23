Gattuso: "Ecco qual è il nostro più grande difetto. Oggi giocare per l'Italia non è facile"

Gennaro Gattuso e il più grande difetto di questa Nazionale. Anche di questo ha parlato il commissario tecnico nella conferenza stampa che inaugura la missione Mondiale dell'Italia: "Spero con tutto il cuore di provare a raggiungere un obiettivo, per come si sta comportando questo gruppo ci meritiamo una gioia. Indossare la maglia azzurra è difficile in questo periodo, non abbiamo preso parte agli ultimi due Mondiali. Dobbiamo stare bene insieme e preparare le partite sapendo che ci sono delle difficoltà. Contro la Norvegia siamo andati in tilt alla prima difficoltà e io ho lavorato soprattutto su questo".

In un altro passaggio Gattuso ha poi detto di aver lavorato anche su sé stesso per arrivare nel miglior modo possibile a questo appuntamento: "Mi sono allenato, non nego che in questi mesi ho lavorato per arrivare in queste condizioni qui. E' innegabile che la tensione c'è, però dobbiamo essere bravi a trasmettere grande positività. L'obiettivo è giovedì, il passato è passato. Abbiamo una grande occasione, speriamo di raggiungerla".

La lista dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Il programma

Ha preso il via ieri sera con il raduno fissato al Centro Tecnico Federale di Coverciano la ‘missione Mondiale’ della Nazionale, impegnata giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo Stadio di Bergamo nella semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord. In caso di successo, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.