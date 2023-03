Rivedi Zhang dopo lo 0-0 di Porto: "Derby ai quarti contro il Milan? Sì, mi piacerebbe"

Steven Zhang, presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il passaggio ai quarti di finale: "In ogni competizione che disputiamo vogliamo giocarla fino alla fine. Il traguardo? Ci sono tante emozioni dopo sette anni di lavoro, stiamo andando nella direzione giusta, tutti intorno a noi stanno compiendo lo sforzo per raggiungere l’obiettivo. Derby con il Milan ai quarti? Qualsiasi squadra è forte, ma guardando gli ultimi sette anni i derby di Milano mi hanno dato tante emozioni, mi piacerebbe giocare il derby col Milan".