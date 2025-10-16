TMW
Roma, Bailey per il secondo giorno parzialmente in gruppo. Angelino lavora in palestra
TUTTO mercato WEB
La Roma continua ad allenarsi per preparare al meglio la partita di sabato contro l'Inter all'Olimpico, alla quale arriverà da prima in classicia. Secondo quanto raccolto da TMW, anche oggi si è allenato parzialmente in gruppo Leon Bailey, che si era infortunato durante la prima seduta con la nuova squadra.
Ha invece svolto un lavoro specifico Angelino, affetto da bronchite asmatica: per lo spagnolo, fermo da prima della sosta, ancora lavoro in palestra.
Altre notizie Serie A
TMWGravina: "Rischiamo di vincere sette partite e non qualificarci. C'è chi va ai playoff con un punto"
Editoriale di Marco Conterio C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Le più lette
1 C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Gravina: "Rischiamo di vincere sette partite e non qualificarci. C'è chi va ai playoff con un punto"
Serie B
Serie C
Calcio femminile