Roma, Bailey per il secondo giorno parzialmente in gruppo. Angelino lavora in palestra

Oggi alle 16:45Serie A
Simone Lorini

La Roma continua ad allenarsi per preparare al meglio la partita di sabato contro l'Inter all'Olimpico, alla quale arriverà da prima in classicia. Secondo quanto raccolto da TMW, anche oggi si è allenato parzialmente in gruppo Leon Bailey, che si era infortunato durante la prima seduta con la nuova squadra.

Ha invece svolto un lavoro specifico Angelino, affetto da bronchite asmatica: per lo spagnolo, fermo da prima della sosta, ancora lavoro in palestra.

