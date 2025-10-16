Pianese, Sussi: "Qui si lavora molto bene, e sempre per fare il massimo. Questo l'obiettivo"

“È un ambiente dove si può lavorare molto bene, la società non ci fa mancare niente. Il mister si è inserito benissimo, così come i nuovi arrivati, me compreso. Siamo un gruppo unito e affiatato”: parte da questa considerazione, nel tracciare un primo bilancio della sua personale esperienza, l'esterno della Pianese Christian Sussi, arrivato in bianconero in estate, in prestito dal Pisa.

Il giocatore, parlando ai canali ufficiali del club, prosegue poi: "Sono soddisfatto del mio rendimento, anche se c’è sempre da migliorare. Per quanto riguarda la squadra, l’ultima sconfitta poteva essere evitata, ma a volte gli episodi non girano nel verso giusto. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi, anche se non ce ne siamo posti di specifici, ma andiamo in campo sempre per dare il massimo, e se faremo la nostra partita ogni volta, arriveranno anche i risultati e le vittorie”.

Un commento conclusivo va poi al Girone B di Serie C, quello dove, per il secondo anno consecutivo, sono state inserite le zebrette amiatine: "Il girone è tosto, come lo sono anche gli altri due, ma credo che questo sia il più difficile. Ci sono tante squadre costruite per fare bene in questa categoria e ogni partita richiede la massima attenzione”.