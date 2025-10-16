TMW Radio Brambati: "Italia, le parole di Gravina? Grave che sia ancora lì..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Che ha parlato delle ultime parole del presidente FIGC Gabriele Gravina: "Uno stage? Non ho il calendario alla mano e non so la sua fattibilità o meno. La cosa che non trovo normale è che Gravina sia ancora seduto lì. Abbiamo saltato un Mondiale e sono andati via tutti, mentre nell'ultimo è andato via solo Mancini ma non lui. Non è stata fatta mezza riforma, guardiamo i risultati.

E ci si lamenta ora delle partite che giocherà la Norvegia...Mi sembra si stia sviando dai problemi principali. Secondo me ci sono delle Nazionali che ora pensano che siamo noi la Nazionale abbordabile. Come mai la Norvegia è avanti a noi? Perché i settori giovanili sfornano giocatori, che poi giocano all'estero. Ci sarà qualche responsabile di questa situazione. Ci sono allenatori che pensano alla crescita dei giocatori o pensano ai risultati? In Nazionale i talent scout sono veramente bravi? E' da qui che si passa...".