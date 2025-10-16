Juventus, le cifre degli acquisti: 32 milioni per Conceicao, 14,5 per Zhegrova e 12,5 per David

La Juventus, nelle pieghe del proprio bilancio, ha ufficializzato il costo dei principali acquisti di questa estate. Sono 32 milioni per Francisco Conceicao - che si sommano ai 10 pagati di prestito nella scorsa stagione, fra i 7 iniziali e i 3 per il bonus qualificazione Champions - che portano la cifra a 42 milioni in totale. 14,5 per Zhegrova (più 3 di bonus) e 12,5 milioni - alla firma - per Jonathan David, svincolato di lusso che ha firmato un contratto di 5 stagioni per 12 milioni lordi annui.

C'è anche Joao Mario, pagato 12 milioni (ma nell'ambito del trasferimento di Alberto Costa al Porto) per cui c'è un paragrafo distinto. "Si rammenta che, in data 24 luglio 2025, come descritto nel relativo comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Neto Lopes João Mário, a fronte di un corrispettivo fisso di € 11,4 milioni. Le operazioni comportano un conguaglio monetario a favore di Juventus - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi e di taluni oneri accessori - pari a ca. € 3 milioni. Tali operazioni - sulla base degli approfondimenti effettuati - risultano qualificabili come separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale".

Poi c'è pure Lois Openda. Il centravanti è stato pagato, con il prestito oneroso, 3,25 milioni. Il valore del riscatto è di 42,75 che significa che, qualora dovesse maturare il riscatto, valuterà 45 milioni.