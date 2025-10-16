100 nomi in cerca di squadra, gli svincolati al 16 ottobre
C'è un mercato ancora aperto ed è quello degli svincolati. Non mancano ancora oggi le occasioni, tanto che si può ancora attingere a una lista di giocatori importanti. Di seguito una selezione di 100 giocatori ancora alla ricerca di un contratto:
PORTIERI
Dimitry Beraud (1998, Repubblica Democratica del Congo)
Andrea Consigli (1987, Italia)
Alessio Cragno (1994, Italia)
Fraser Forster (1988, Inghilterra)
Ivan Lomaev (1999, Russia)
Vito Mannone (1988, Italia)
Rui Patricio (1988, Portogallo)
Luigi Sepe (1991, Italia)
Salvatore Sirigu (1987, Italia)
Tomas Vaclik (1989, Repubblica Ceca)
DIFENSORI
Daniel Amartey (1994, Ghana)
Jordan Amavi (1994, Francia)
Simone Benedetti (1992, Italia)
Juan Bernat (1993, Spagna)
Joshua Brenet (1994, Curaçao)
Mattia Caldara (1994, Italia)
Michele Camporese (1992, Italia)
Pawel Dawidowicz (1995, Polonia)
Mattia De Sciglio (1992, Italia)
Jason Denayer (1995, Belgio)
Koffi Djidji (1992, Costa d'Avorio)
Leo Dubois (1994, Francia)
Davide Faraoni (1991, Italia)
Alessandro Fiordaliso (1999, Italia)
Andrea Gasbarro (1995, Italia)
Ismaily (1990, Brasile)
Rick Karsdorp (1995, Olanda)
Layvin Kurzawa (1992, Francia)
Diego Laxalt (1993, Uruguay)
Jamal Lewis (1998, Irlanda del Nord)
Renan Lodi (1998, Brasile)
Nicola Murru (1995, Italia)
Angelo Ogbonna (1988, Italia)
Sergio Reguilon (1996, Spagna)
Andrea Rispoli (1988, Italia)
Mario Rui (1991, Portogallo)
Junior Sambia (1996, Francia)
Ruben Semedo (1994, Portogallo)
Alessandro Tuia (1990, Italia)
Takehiro Tomiyasu (1998, Giappone)
CENTROCAMPISTI
Alvaro Aguado (1996, Spagna)
Dele Alli (1996, Inghilterra)
André Anderson (1999, Italia)
Gabriel Appelt Pires (1993, Brasile)
Mattia Aramu (1995, Italia)
Tiemoué Bakayoko (1994, Francia)
Giacomo Bonaventura (1989, Italia)
Santiago Caseres (1998, Argentina)
Andrea Danzi (1999, Italia)
Josh Dasilva (1998, Inghilterra)
Gonzalo Escalante (1993, Argentina)
Fernando (1992, Brasile)
Jérémy Gelin (1997, Francia)
Grzegorz Krychowiak (1990, Polonia)
Pepin Machin (1996, Guinea Equatoriale)
Adam Maher (1993, Olanda)
José Mauri (1996, Argentina)
Fredrik Midtsjo (1993, Norvegia)
Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Inghilterra)
Dimitri Payet (1987, Francia)
Miralem Pjanic (1990, Bosnia Erzegovina)
Rafinha (1993, Brasile)
Jairo Riedewald (1996, Olanda)
Oriol Romeu (1991, Spagna)
Jacopo Sala (1991, Italia)
Jaime Seoane (1997, Spagna)
Jonjo Shelvey (1992, Inghilterra)
Roberto Soriano (1991, Italia)
Lucas Vera (1998, Argentina)
Nicolas Viola (1989, Italia)
ATTACCANTI
Vincent Aboubakar (1992, Camerun)
Paco Alcacer (1993, Spagna)
Michail Antonio (1990, Giamaica)
André Ayew (1989, Ghana)
Jaime Baez (1995, Uruguay)
Mario Balotelli (1990, Italia)
Patrick Bamford (1993, Inghilterra)
Borja Baston (1992, Spagna)
Fabio Borini (1991, Italia)
Jayden Braaf (2002, Olanda)
Zymer Bytyqi (1996, Kosovo)
Diego Costa (1988, Spagna)
Douglas Costa (1990, Brasile)
Emmanuel Dennis (1997, Nigeria)
Mattia Destro (1991, Italia)
Diego Falcinelli (1991, Italia)
Samuel Grandsir (1996, Francia)
Lorenzo Insigne (1991, Italia)
Alireza Jahanbakhsh (1993, Iran)
François Kamano (1996, Guinea)
Wahbi Khazri (1991, Tunisia)
Clinton N'Jie (1993, Camerun)
Adam Ounas (1996, Algeria)
George Puscas (1996, Romania)
Robin Quaison (1993, Svezia)
Nathan Redmond (1994, Inghilterra)
Nicola Sansone (1991, Italia)
Isaac Success (1996, Nigeria)
Cristian Tello (1991, Spagna)
Hakim Ziyech (1993, Marocco)