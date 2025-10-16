Ascoli, Alagna dopo il rinnovo: "Sono due notti che non dormo..."

Il difensore dell'Ascoli, Manuel Alagna, dopo la firma del contratto, ha espresso tutta la propria emozione per il protrarsi del rapporto col club bianconero:

“Sono due notti che non dormo – confessa il vice capitano del Picchio – un po’ per l’agitazione, un po’ per l’euforia di poter restare all’Ascoli. Per me è un orgoglio immenso continuare a far parte di questa società e avverto una certa responsabilità per la fiducia che mi è stata accordata. Ringrazio il Direttore Patti per questo rinnovo e la Società, nella persona del Presidente Bernardino Passeri, che ha permesso che tutto questo diventasse realtà. Quando ho appreso della trattativa mi ha fatto molto piacere perché significa che la Società mi riconosce una professionalità che rafforzerò col massimo impegno in ogni partita e allenamento. In famiglia sono tutti contenti per me, dalla mia ragazza Marzia ai miei genitori. Il mio sogno nel breve periodo è segnare il primo gol con la maglia bianconera, mentre guardando un po’ oltre mi piacerebbe raggiungere con l’Ascoli tutti gli obiettivi che non dico… ma ai quali tutti noi ambiamo”.

Di seguito la nota con la quale è stato ufficializzato il prolungamento: "Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con Manuel Alagna fino al 30 giugno 2027 con opzione. Un bel traguardo per il difensore, cresciuto nel settore giovanile bianconero, e una soddisfazione per il Club che riconosce a Manuel la dedizione e l’applicazione quotidiana al lavoro, l’impegno e l’attaccamento ai colori bianconeri".