TMW Radio Roma, Zirkzee la punta giusta per Gasp? Il commento degli opinionisti

Si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno in Serie A di Zirkzee. Roma e Como in pressing, ma a TMW Radio ci si chiede se il centravanti sia adatto al gioco di Gasperini. Ecco le risposte degli ospiti.

Stefano Impallomeni: "Potrebbe esserlo. E' un giocatore che potrebbe far risaltare ancor di più il gioco offensivo di questa squadra. Credo che sia un obiettivo di livello, magari arrivasse per Gasperini...".

Fabio Ravezzani: "Non lo vedo idoneo al gioco di Gasperini, perché lui è un attaccante anarchico. Io quando ho visto il giocatore nella stagione con il Bologna ho avuto l'impressione che sarebbe potuto essere un fenomeno o uno che invece potesse perdersi. Credo che si stia andando verso la seconda strada".

Franco Ordine: "Sì, perché la questione non è se è un bluff o un grande giocatore, ma ha sbagliato strada. E' finito in una società che è diventato un pozzo nero, vedi Hojlund come è rinato a Napoli. Ha scelto i soldi il procuratore invece che pensare alla carriera del suo assistito".

Luciano Marangon: "Dipende se il Manchester paga una parte dello stipendio. Potrebbe fare comodo alla Roma, ma molto dipenderà dal lato economico".

Gaetano Imparato: "Risolverebbe un po' di problemi della Roma e anche del ragazzo. Andato via da Bologna, è andato a Manchester ma gli hanno tarpato le ali. Allo United in tanti sono appassiti. Sarebbe la mossa migliore per lui e per Gasperini".

Guido De Carolis: "Tecnicamente sì, non lo farei con la formula del prestito. Ha il potenziale per fare molti gol, più di quelli fatti al Bologna con Motta. E' più un centravanti che fa salire la squadra, non il classico centravanti, ma meglio di Ferguson e Dovbyk credo per Gasperini".

Michelangelo Rampulla: "Credo che sia un grandissimo calciatore, Manchester non è il suo ambiente e farebbe benissimo alla Roma".

Roberto Galia: "Qui in Italia ha fatto bene, non sarebbe male".

Alessandro Cucciari: "E' un ottimo giocatore di sicuro, chiunque abbia capacità tecniche e balistiche va bene, basta trovarlo".