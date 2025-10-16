TMW Radio Lucarelli sul Cittadella: "Parole del presidente utili a togliere pressioni a Iori"

Ospite dei microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Cristiano Lucarelli, ha analizzato il momento del calcio di terza serie:

Andiamo sul campionato di Serie C. Questo fine settimana ci saranno molti scontri al vertice: Lecco-Brescia e Alcione-Inter U23 nel Girone A, Ravenna-Arezzo nel B e Catania-Salernitana nel C. Ieri il presidente del Cittadella, una delle big in difficoltà, ha detto che questa Serie C gli sembra cresciuta rispetto al passato. Lei condivide questa impressione?

"Sinceramente no. Credo, però, che la sua comunicazione sia stata intelligente: ha voluto togliere pressioni. Cittadella è una piazza tranquilla, ma il messaggio era chiaro. Ogni girone ha le sue peculiarità. Il girone C lo vedo più forte sotto ogni punto di vista: fisico, ambientale. Ci sono tante squadre di alto livello, almeno 7-8 squadre, come Salernitana, Benevento, Catania, Crotone, Potenza, Cosenza, Cerignola, Trapani, Casertana, Atalanta U23 e Foggia… piazze importanti che rendono il girone molto competitivo. Nel Girone B, invece, ci sono sei neopromosse dalla Serie D, alcune delle quali stanno facendo molto bene: Ravenna, Sambenedettese, Forlì e Guidonia. Altre piazze storiche come Livorno, Torres e Perugia che invece stanno avendo difficoltà. Nel Girone A, invece, era tutto abbastanza prevedibile: Inter U23, Vicenza, Lecco, Brescia… Le delusioni, forse, sono Cittadella e Novara".