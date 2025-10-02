TMW Roma, continua la protesta contro gli arresti di Nizza: striscioni della Sud esposti al contrario

Ancora una volta, gli striscioni dei tifosi della Roma in Curva Sud sono rivolti al contrario in segno di protesta contro gli arresti a Nizza

Nei minuti precedenti il fischio d'inizio della sfida col Lille all'Olimpico, infatti, la tifoseria giallorossa ha scelto di posizionare i propri striscioni al contrario in segno di protesta per gli arresti avvenuti nella città francese. Gli scontri avevano portato al fermo di 102 tifosi giallorossi, di cui 89 furono poi rilasciati senza conseguenze mentre per altri 13 sono arrivati i processi.