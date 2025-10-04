Roma, l'ex Perotti: "Pellegrini può rilanciarsi grazie a Gasperini, come è capitato a me"

Diego Perotti, calciatore della Roma tra il 2016 e il 2020, è stato intervistato dai canali ufficiali giallorossi in vista del match esterno sul campo della Fiorentina. L'argentino arrivo nella capitale grazie ad un'ottima esperienza vissuta al Genoa, dove si è rilanciato grazie alla fiducia dell'allora tecnico rossoblù Gasperini.

Lo stesso sta accadendo a Pellegrini, sempre con il Gasp: "Sì, ci può stare come paragone. Io lo dico sempre, mister Gasperini mi ha rivitalizzato, mi ha dato fiducia in un periodo in cui giocavo poco e venivo da diversi infortuni. Con i suoi allenamenti, ricostruendomi praticamente dal punto di vista fisico, mettendo tanta intensità in più, mi diede la possibilità di rilanciarmi alla grande. Lorenzo può fare uguale perché le sue qualità tecniche non si discutono, prendendo quota dal punto di vista fisico potrà fare una grande stagione”.

Sull'andamento della squadra in questo avvio di stagione: “Sta andando bene, ha vinto partite, al momento è prima in classifica. Ha mostrato momenti di calcio molto interessante. Ma è normale avere dei passaggi a vuoto, ci vuole tempo per costruire una squadra solida e con un gioco collaudato. Non basta una preparazione estiva di due-tre mesi per avere il prodotto finito. La squadra ha perso l’ultima partita in Europa League contro il Lille, ma sono momenti che in un percorso possono capitare”.