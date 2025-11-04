Perotti: "Litigai di brutto con Spalletti, in pochi non l'hanno fatto. Nico Paz mi ricorda Totti"

Nel corso della lunga intervista concessa al podcast Calcio selvaggio su YouTube, Diego Perotti ha parlato anche del suo rapporto con gli allenatori: "Ho litigato con 13 su 15 dei tecnici che ho avuto. Con Spalletti ho litigato, e pure di brutto. Penso siano pochi quelli che non hanno mai avuto scontri con lui. Ma rimane fortissimo, se dovevo entrare in campo mi ammazzavo per lui. Poi magari non ci parlavo. Il calcio è anche questo, riuscire a separare la parte emotiva da quella lavorativa, perché alla fine è un lavoro. Ci sono tante sfumature da considerare, non solo un risultato o una giocata".

Tra i talenti di Serie A sta brillando Nico Paz. Le piace?

"A livello di visione di gioco, già sapere dove si trova l’attaccante, in anticipo sulla giocata dei compagni, mi ricorda Totti".

Che bilancio fa della sua carriera?

"Io non posso lamentarmi perché so che ho fatto di tutto per non farmi male. Ho fatto quello che potevo con il fisico che mi è stato dato. Ho fatto il massimo, ho avuto periodi molto negativi, sono riuscito a giocare in squadre importanti. Inoltre, sono caduto, mi sono rialzato e ho avuto una carriera con molti alti e bassi. Certo, non sono contento. Credo che potessi dare molto di più".

