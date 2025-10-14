Napoli, come sta Lobotka e quando può tornare. Spunta la data del rientro di Rrahmani

Il Napoli ha perso diverse pedine prima della sosta nazionali, tenendo presente gli indisponibili alle prese già da tempo con i rispettivi infortuni. Ma stando a quanto riferito da La Repubblica, ci sono delle novità circa Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco non è recuperato e dunque out per la sfida con il Torino, la lesione distrattiva all'adduttore lo terrà ai box ancora per un po'. Ma spunta la data del possibile rientro, ossia il 4 novembre in occasione del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

Invece come sta Amir Rrahmani? Il centrale kosovaro deve ancora risolvere un problema rimediato nella prima sosta nazionali di settembre, ma stando a quanto riportato da Sport Mediaset potrebbe tornare in campo e a vestire la maglia del Napoli contro l'Inter il 25 ottobre.

Intanto l'ex collaboratore e nutrizionista del Napoli, Tiberio Ancora, ha svelato a Radio Kiss Kiss alcuni retroscena su alcuni giocatori e la loro forma: “Per Buongiorno, sarà un rientro graduale, rientra da un infortunio un pò particolare. Se dovesse giocare dall’inizio, il mister e lo staff saranno sicuri del fatto che è al 100%. (...) A parità tecnico tattica vince chi sta più in forma, poi certo se devo fare un nome ti dico che tra quelli più maniacali (dal punto di vista dell'alimentazione, ndr) c’è Rrahmani e al secondo posto Lobotka".