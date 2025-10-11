Napoli, pronto il rinnovo "a vita" per Rrahmani: cifre e dettagli dell'accordo col difensore

Amir Rrahmani e il Napoli sono pronti a prolungare il loro matrimonio. Il difensore azzurro, in scadenza di contratto nel 2027, secondo il quotidiano Il Mattino è pronto infatti a firmare il rinnovo con scadenza allungata al 2028, quando avrà quasi 34 anni. Non solo: il club azzurro terrà per sé un'opzione di rinnovo per un’altra stagione e il difensore otterrà in questo modo il riconoscimento che voleva con l’ingaggio che verrà confermato tra i più alti dell'organico azzurro (4,1mln di euro è la cifra indicata dal quotidiano).

La medesima fonte aggiunge che quella che porterà al nuovo accordo di Rrahmani non è stata una trattativa particolarmente estenuante, anche perché il ds Manna ha giocato d’anticipo rispetto alla data di scadenza, e il centrale ex Verona ha potuto esaudire il suo desiderio, ovvero restare a Napoli e chiudere eventualmente in azzurro la sua carriera italiana.

Accontentato anche mister Conte, che lo ritiene un giocatore chiave, mentre De Laurentiis lo considera un vero uomo spogliatoio, un leader capace di farsi ascoltare senza mai però sollevare una polemica. Nei prossimi giorni ci sarà a Napoli il suo agente per definire i dettagli, ma Rrahmani e i campioni d'Italia sono determinati ad andare avanti insieme.