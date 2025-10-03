Serbia, i convocati di Stojkovic: c'è Vlahovic, prima chiamata per A. Stankovic

L'allenatore della nazionale serba Dragan Stojkovic ha pubblicato la lista di giocatori convocati per le sfide in programma l'11 ottobre contro Albania e il 14 ottobre contro Andorra.

Presenti alcuni giocatori che militano in Serie A italiana: da Milinkovic-Savic (Napoli) a Strahinja Pavlovic (Milan) poi Lazar Samardzic (Atalanta), Filip Kostic e Dusan Vlahovic (Juventus). Da segnalare poi la prima chiamata per Aleksandar Stankovic, che dall'Inter si è trasferito al Club Brugge in estate. Assente dalla lista Ivan Ilic del Torino.

Entrambe le partite saranno valide per il percorso di qualificazione al Mondiale che si terrà nell'estate 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada. Nel Gruppo K la Serbia è attualmente terza a 7 punti dietro a Inghilterra (15 punti) e Albania (8 punti), ma ha una gara in meno rispetto alle rivali (4 contro 5). Seguono in classifica Lettonia (4 punti) e Andorra (0).

Di seguito la lista dei convocati di Stojkovic:

Portieri: Vanja Milinkovic-Savic (Napoli), Predrag Rajkovic (Al-Ittihad), Djordje Petrovic (Bournemouth), Dragan Rosic (Vojvodina).

Difensori: Nikola Milenkovic (Nottingham Forest), Strahinja Pavlovic (Milan), Milos Veljkovic (Stella Rossa), Strahinja Erakovic (Zenit), Jan-Karlo Simic (Al Ittihad), Veljko Milosavljevic (Bournemouth).

Centrocampisti: Sasha Lukic (Fulham), Nemanja Gudelj (Siviglia), Nemanja Maksimovic (Shabab Al Ahli), Andrija Zivkovic (PAOK), Lazar Samardzic (Atalanta), Filip Kostic (Juventus), Stefan Mitrovic (Excelsior), Aleksandar Stankovic (Club Brugge), Ognjen Ugresic (Partizan), Dejan Zukic Wolfsberger.

Attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Al Rayyan), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (AEK), Andrej Ilic (Union Berlin).