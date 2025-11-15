Serbia, il ct Paunovic: "L'infortunio di Ilic non è così grave, ma gli servirà tempo"

Alla vigilia della partita che la Serbia giocherà contro la Lettonia, Veljko Paunovic, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato anche di Ivan Ilic, centrocampista del Torino che è uscito anzitempo nel match giocato contro l'Inghilterra per un problema: "Sapete che è stato sostituito a causa di un infortunio. Sono state fatti gli esami, l’infortunio non è così grave, ma avrà sicuramente bisogno di tempo per recuperare, non sono un esperto per dire quanto".

Il comunicato del Torino su lui e Simeone

"Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Giovanni Simeone, a seguito di uno scontro di gioco in allenamento, hanno evidenziato una lesione distrattiva miofasciale del muscolo retto femorale della coscia sinistra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.

Per quanto riguarda Ivan Ilic, uscito anzitempo nella partita Inghilterra-Serbia a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, sono in corso accertamenti. Lo staff medico granata è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba".