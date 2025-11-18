Serbia, Paunovic: "Stankovic ragazzo fenomenale. Immagino quanto Dejan sia felice"

Veljko Paunovic, commissario tecnico della Serbia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 contro la Lettonia, ottenuta grazie al gol di Aleksandar Stankovic, centrocampista del Club Brugge, su cui l'Inter mantiene una clausola di riacquisto: "Certamente ha dimostrato qualità a Leskovac e a Wembley. Onestamente, avevo intenzione di farlo partire titolare, ma ha giocato una partita molto dura a Wembley. L'ho visto nella partita contro il Bayern, conservo per me la fiducia che ho in lui. Sono d'accordo, lasciamolo andare, è giovane, so come si comportano quei giocatori".

Dopo il gol l'ha abbracciata. Ha provocato in lei un po' di stupore una reazione del genere?

"Sì, sono rimasto sorpreso. Sono molto contento per lui e per la sua famiglia, il suo papà (Dejan Stankovic, ndr) era un mio compagno di squadra e posso solo immaginare quanto sia felice. Suo figlio è uno che assorbe tutto ed è un ragazzo fenomenale".