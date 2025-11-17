Inter, guarda che Stankovic: "1° gol con la Serbia? Papà ha chiamato, ma ero in doccia"

Dopo la gioia dell'esordio da titolare con la maglia della Serbia per Aleksander Stankovic arriva a stretto giro di posta, una sosta per le Nazionali dopo, anche la prima rete con la propria selezione.

Il giocatore, attualmente in forza al Bruges e ceduto in estate dall'Inter - che mantiene su di lui il diritto di recompra - ha parlato ai canali ufficiali della propria Federazione dopo la partita contro la Lettonia: "È ​​una sensazione incredibile, è qualcosa che sognavo fin da bambino, quindi questo è il mio sogno, era davvero il mio sogno e sono molto felice, non vedo l'ora di chiamare la mia famiglia e brindare a questo traguardo".

È bene precisare che queste parole sono arrivate nell'immediato dopo-partita, dunque non aveva ancora fatto a tempo a rispondere alle congratulazioni: "Se mi hanno mandato messaggi? Sì, l'hanno fatto, ma non ho ancora risposto, dovevo fare tutto in fretta, devo andare all'aeroporto, sto tornando a casa. Da dove ha guardato la partita mio padre Dejan? Dalla Russia. Mi ha chiamato, ma non ho potuto rispondergli, stavo facendo la doccia, quindi non vedo l'ora di chiamarlo".

A proposito dell'azione che ha portato alla rete, ha spiegato: "È arrivato un cross molto bello, ideale per segnare. Sono molto contento, ringrazio anche i miei compagni di squadra, perché senza di loro non starei giocando così. Il ct importante per me? Beh, lo è, perché sempre in allenamento, ormai da due o tre giorni, lui crossa sempre la palla e io in qualche modo cerco di buttarla dentro. A volte sbaglio il tempismo e lui mi dice sempre che devo trovare il tempismo giusto, per farla entrare con un bel colpo di testa e oggi è successo questo ed è per questo che gli ho dedicato il gol".