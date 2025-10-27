Inter, Mkhitaryan starà fuori per almeno un mese: ecco quali partite salterà l'armeno
Si prospetta almeno un mese di stop per Henrikh Mkhitaryan, che salterà di conseguenza diverse partite: Fiorentina, Hellas Verona, Kairat Almaty e Lazio. Il centrocampista armeno può sperare nel rientro alla prima dopo la sosta, nel derby di campionato con il Milan (23 novembre).
Il comunicato ufficiale dell'Inter
"Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima".
