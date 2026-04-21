Focus TMW Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 33 giornate: si rivede Yildiz

Una novità nella classifica dei migliori centrocampisti di Serie A dopo 33 giornate. Si rivede Kenan Yildiz, new entry in quinta posizione. Esce Baturina, reduce da una prova incolore contro il Sassuolo. Sale sul podio Zielinski, guadagna una posizione Barella. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (22)

2. Nico Paz (Como) 6.47 (32)

3. Piotr Zielinski (Inter) 6.44 (25)

4. Nicolò Barella (Inter) 6.42 (30)

5. Kenan Yildiz (Juventus) 6.40 (29)

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SERIE A - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como 2-1

42' Volpato, 44' Nzola, 45' + 1 Paz

Inter - Cagliari 3-0

52' Thuram, 56' Barella, 90' + 2 Zielinski

Udinese - Parma 0-1

51' Elphege

Napoli - Lazio 0-2

6' Cancellieri, 57' Basic

Roma - Atalanta 1-1

12' Krstovic, 45' Hermoso

Cremonese - Torino 0-0

Hellas Verona - Milan 0-1

41' Rabiot

Pisa - Genoa 1-2

19' Canestrelli, 41' Ekhator, 55' rig. Colombo

Juventus - Bologna 2-0

2' David, 57' Thuram

Lecce - Fiorentina 1-1

30' Harrison, 71' Tiago Gabriel

CLASSIFICA

1. Inter 78

2. Milan 66

3. Napoli 66

4. Juventus 63

5. Como 58

6. Roma 58

7. Atalanta 54

8. Bologna 48

9. Lazio 47

10. Sassuolo 45

11. Udinese 43

12. Torino 40

13. Genoa 39

14. Parma 39

15. Fiorentina 36

16. Cagliari 33

17. Cremonese 28

18. Lecce 28

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

12 reti: Paz (Como)

11 reti: Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

10 reti: Krstovic (Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 34ª GIORNATA

Napoli - Cremonese (venerdì 24 aprile, ore 20.45, DAZN)

Parma - Pisa (sabato 25 aprile, ore 15, DAZN)

Bologna - Roma (sabato 25 aprile, ore 18, DAZN)

Hellas Verona - Lecce (sabato 25 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Fiorentina - Sassuolo (domenica 26 aprile, ore 12.30, DAZN)

Genoa - Como (domenica 26 aprile, ore 15, DAZN)

Torino - Inter (domenica 26 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Milan - Juventus (domenica 26 aprile, ore 20.45, DAZN)

Cagliari - Atalanta (lunedì 27 aprile, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Udinese (lunedì 27 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)