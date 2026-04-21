Focus TMW Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato

Classifiche a confronto al termine della 33esima giornata di Serie A. L'Inter capolista che già nel prossimo turno di campionato si può matematicamente laureare campione d'Italia ha sette punti in più rispetto alla scorsa stagione. Un anno fa di questi tempi i nerazzurri erano in vetta con gli stessi punti del Napoli, adesso invece sono a +12 sui partenopei anche grazie al -5 della squadra di Antonio Conte reduce dalla brutta sconfitta al Maradona contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Più quindici punti per il Milan di Massimiliano Allegri, più quattro per la Juventus di Luciano Spalletti che nell'ultimo turno ha allungato sulle altre pretendenti per il quarto posto. Il Como resta la squadra col confronto migliore dell'intero campionato nonostante le ultime due sconfitte, la Fiorentina con quello peggiore anche se negli ultimi cinque turni solo la Juventus ha conquistato più punti della squadra di Paolo Vanoli.

E' crollato il Bologna di Vincenzo Italiano: -12 rispetto alla scorsa stagione. Peggio l'Hellas Verona ultimo insieme al Pisa e ormai a un passo dalla matematica retrocessione in Serie B: -14 punti. Positivi i confronti di Parma, Cagliari e Lecce, di seguito il dato nel dettaglio.

Inter 78 punti (+7 punti rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 33 giornate)

Milan 66 (+15)

Napoli 66 (-5)

Juventus 63 (+4)

Como 58 (+19)

Roma 58 (+1)

Atalanta 54 (-10)

Bologna 48 (-12)

Lazio 47 (-12)

Sassuolo 45 (in Serie B)

Udinese 43 (+3)

Torino 40 (-3)

Genoa 39 (=)

Parma 39 (+8)

Fiorentina 36 (-20)

Cagliari 33 (+3)

Cremonese 28 (in Serie B)

Lecce 28 (+2)

Hellas Verona 18 (-14)

Pisa 18 (in Serie B)