Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth

Emerge un nuovo candidato forte a diventare il nuovo centravanti del Milan nel prossimo calciomercato estivo, quello del nazionale norvegese Alexander Sorloth (30 anni), classe '95 che gioca attualmente all'Atletico Madrid, il quale lo ha stato acquistato dal Villarreal nel 2024 per 32 milioni di euro. Così almeno si legge nell'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport.

Sorloth nell'Atletico Madrid di oggi gioca spesso ma è tutt'altro che un titolare o un inamovibile: delle sue 48 apparizioni stagionali, nelle quali ha messo a segno 17 gol, la metà (24) solamente sono state dal primo minuto. Nelle idee di Allegri per il Milan, invece, sarebbe un punto fermo da cui ripartire, e questa è una prospettiva che sembra mettere un certo 'appetito' anche all'attaccante stesso.

La valutazione che fa l'Atletico Madrid di Sorloth si attesta sui 40 milioni di euro circa, ma al netto di eventuali scintille nel finale di stagione, o ai Mondiali con la Norvegia, i Colchoneros - scrive la rosea - potrebbero accontentarsi anche di qualcosa di meno, magari 20-25 milioni più bonus. In aiuto del Diavolo, in tal senso, potrebbe arrivare l'incasso per la qualificazione alla prossima Champions League, che porterebbe un'iniezione di liquidità da 60 milioni di euro circa.