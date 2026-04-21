Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Caserta e Bisoli fermati per un turno

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata di Serie B. Fra i tecnici fermati per un turno di sono anche Fabio Caserta dell'Empoli e Pierpaolo Bisoli della Reggiana.

Due invece i dirigenti che dovranno scontare un turno di stop. Si tratta di Pasquale Foggia del Pescara e Domenico Fracchiolla della Reggiana.

ALLENATORI ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALDINI Leonardo (Empoli): per avere, al 19° del secondo tempo, al momento del provvedimento d'espulsione dell'allenatore della propria squadra, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

BISOLI Pierpaolo (Reggiana): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, contestato con veemenza l'operato arbitrale.

BOCCHINI Riccardo (Südtirol): per avere, al 22^ del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento polemico nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

CASERTA Fabio (Empoli): per avere, al 19° del secondo tempo, strattonato un calciatore della squadra avversaria nel tentativo di recuperare il pallone per velocizzare la ripresa del giuoco.

MELIDONA Vincenzo (Padova): per avere, al 24° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.

TESTINI Emiliano (Pescara): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale.

THOMASSEN Dan Vesterby (Sampdoria): per avere, al 32° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente l'operato arbitrale

DIRIGENTI ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FOGGIA Pasquale (Pescara): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale.

FRACCHIOLLA Domenico (Reggiana): per avere, al 24° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria.