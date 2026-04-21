Pisa e Verona retrocesse già alla 34^ giornata se... tutte le combinazioni

La Serie A si prepara ad emettere i primi verdetti per la stagione 2025/26. Se l'Inter avrà un primo match point-scudetto, anche nelle retrovie c'è chi presto potrebbe veder segnato il proprio destino. Pisa ed Hellas Verona in particolare sono appaiate all'ultimo posto, a 18 punti e già dopo il termine della 34^ giornata potrebbero essere matematicamente retrocesse.

Ricordiamo innanzitutto che in caso di arrivo a pari punti della terz'ultima e della quart'ultima squadra, è previsto lo spareggio salvezza in un doppio confronto. Una volta disputata la 34^ giornata, rimarranno ancora 4 partite da disputare, con dunque 12 punti in palio. Pisa e Verona dunque dovranno evitare di ritrovarsi a 13 punti o più di distacco dal quart'ultimo posto, attualmente occupato dalla coppia Lecce-Cremonese, entrambe a 28 punti.

Il calendario propone Hellas Verona-Lecce e Parma-Pisa, con la Cremonese che invece farà visita al Napoli. In caso di successo da parte di una sola fra Cremonese e Lecce, sia Verona che Pisa sarebbero retrocesse in automatico qualora perdessero il rispettivo incontro. La Cremonese e/o il Lecce andrebbero infatti a 31 punti, irraggiungibili se Pisa e Verona restassero a quota 18. Senza una vittoria di Lecce o Cremonese invece, Verona e Pisa vedrebbero rimandata l'eventuale retrocessione.

Indipendentemente dal risultato delle rivali poi, Pisa e Verona eviterebbero la retrocessione alla prossima in caso di successo. Nel caso in cui raccogliessero invece un pareggio, entrerebbe in gioco anche l'eventualità di un potenziale - anche se improbabile - arrivo a tre al terz'ultimo posto, con annessa classifica avulsa per capire se si avrebbe o meno la matematica certezza del verdetto.