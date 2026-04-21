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La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio

La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 13:08Calcio femminile
Tommaso Maschio

La FIFA ha comunicato l’ultimo aggiornamento del Ranking per la Nazionali femminili. L’Italia dopo la vittoria sulla Serbia e il pari con la Danimarca perde comunque una posizione e scivola al quattordicesimo posto superata proprio dalle scandinave che salgono al dodicesimo guadagnando due posti. Scende anche un’altra avversaria delle Azzurre nella corsa al Mondiale come la Svezia che perde ben tre posizioni, mentre la Serbia scivola dal 32° al 33° posto in classifica.

In vetta restano salde Spagna e Stati Uniti d’America nelle prime due posizioni con l’Inghilterra che sorpassa la Germania e conquista il gradino più basso del podio. Fra le prime quindici il balzo in avanti più importante lo mette a segno il Giappone, che oggi è quinto, con anche Canada e Paesi Bassi che si attestano nella top 10.

Per il resto guadagnano posizioni importanti cinque nazionali che entrano in ‘territori inesplorati’: Turchia (51ª, +7), El Salvador (78ª, +8), Kosovo (81ª, +11), Nepal (87ª, +2) e Arabia Saudita (160ª, +1), anche se il balzo più importante è rappresentato dalle Samoa Americane che guadagnano ben 17 posizioni, dopo averne già guadagnate 16 nell’aggiornamento precedente, piazzandosi così al 120° posto mondiale. Un altro evento degno di nota di questa edizione, e per la prima volta dall'edizione di agosto 2023, è l'uscita di una squadra dalla classifica: le Isole Vergini Britanniche. La piccola squadra della CONCACAF lascia il suo posto dopo quattro anni di inattività, riducendo il numero di squadre partecipanti a 197.

Ranking Mondiale Nazionali Femminili


1) Spagna 2003.09
2) USA 2054.65
3) Inghilterra 2038.72 (+1)
4) Germania 2021.78 (-1)
5) Giappone 2011.27 (+3)
6) Brasile 1980.00
7) Francia 1975.60
8) Svezia 1961.22 (-3)
9) Canada 1934.88 (+1)
10) Paesi Bassi 1929.32 (+1)
11) Corea del Nord 1910.63 (-2)
12) Danimarca 1885.52 (+2)
13) Norvegia 1881.42 (-1)
14) Italia 1877.26 (-1)
15) Australia 1838.17

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