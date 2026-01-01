Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è alta

Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è altaTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Ferri
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:50Serie C
Tommaso Maschio

La Serie D a un passo, dopo il pareggio nell’ultimo turno contro la Cavese, e la situazione finanziaria precaria – che ha portato anche a ben 11 punti di penalizzazione nel corso della stagione – alimentano il malumore nella piazza di Siracusa in vista dell’ultima gara di campionato contro un Trapani che, salvo sorprese legate alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di quest’oggi, è già retrocesso fra i dilettanti.

Come si legge su La Sicilia i tifosi sono in rotta con il presidente Alessandro Ricci di cui non hanno gradito la decisione di chiudersi in silenzio stampa in quest’ultima fase delicatissima della stagione. Ennesimo capitolo di un rapporto deterioratosi nel tempo e sfociato nei cori e negli striscioni contro l’attuale numero uno che i supporters aretusei hanno lanciato ed esposto durante l’ultima gara.

Sullo sfondo c’è sempre la possibilità di un passaggio di consegue a un nuovo proprietario anche se la situazione di incertezza che vive il club non agevola la trattativa e può avere ripercussioni sul futuro del club. I tifosi hanno anche fatto richiesta all'amministrazione comunale affinché il sindaco Italia si faccia avanti con delle soluzioni trasparenti per la salvaguardia del Siracusa. Con 90 minuti ancora da giocare, e un play off difficile da conquistare numeri alla mano, la preoccupazione in casa siciliana resta sempre molto alta.

Articoli correlati
Siracusa, la società apre alla cessione del club: "Solo nel pieno rispetto delle... Siracusa, la società apre alla cessione del club: "Solo nel pieno rispetto delle norme FIGC"
Siracusa, il pres. Ricci: "Non mollo. Affronto le difficoltà e ne uscirò a testa... Siracusa, il pres. Ricci: "Non mollo. Affronto le difficoltà e ne uscirò a testa alta"
Siracusa, ancora ritardi nei pagamenti? Il presidente Ricci chiede altra pazienza... Siracusa, ancora ritardi nei pagamenti? Il presidente Ricci chiede altra pazienza
Altre notizie Serie C
Zizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture" TMW RadioZizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture"
Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa... Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è alta
Corsa contro il tempo per salvare la Ternana: scorporo del ramo sportivo e poi via... Corsa contro il tempo per salvare la Ternana: scorporo del ramo sportivo e poi via alle offerte
Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino... Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino
Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva... Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva
Foggia, esonerato Pazienza: media punti a 0.50. La peggiore della sua carriera Foggia, esonerato Pazienza: media punti a 0.50. La peggiore della sua carriera
Foggia, invasione al 'Veneziani'. Eposcopo: "Profondamente turbati dall'accaduto"... Foggia, invasione al 'Veneziani'. Eposcopo: "Profondamente turbati dall'accaduto"
Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti 4 dirigenti. Squalificati anche tre allenatori.... Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti 4 dirigenti. Squalificati anche tre allenatori. Tutti i nomi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.1 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.2 Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
Immagine top news n.3 Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth
Immagine top news n.4 Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
Immagine top news n.5 Napoli, tutti i nomi per l'eventuale post-Conte: tra le idee anche Sarri e Mancini
Immagine top news n.6 Serie A, il quadro completo dopo la 33ª giornata e il prossimo turno. Big match a San Siro
Immagine top news n.7 Malagò vede la Serie A: "Scioglierò le riserve dopo altri incontri". Il siparietto su Lotito e i prossimi step
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture"
Immagine news Serie A n.2 Paolo De Paola: “Roma, sto dalla parte di Gasperini. Pugnalato alle spalle da Ranieri”
Immagine news Serie C n.3 Petrone: "Arezzo e Ascoli? Meriterebbero entramber di salire in Serie B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, la permanenza di Italiano non è scontato: servirà un incontro con il club
Immagine news Serie A n.2 Braida: "Totti il mio grande rimpianto. Vieira quello che ha reso meno delle aspettative"
Immagine news Serie A n.3 A Marsiglia non hanno ancora superato l'addio di Rabiot: "Molto più che una cessione"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Sarri: "Una partita non cambia una stagione, tanti giocatori non sono al meglio"
Immagine news Serie A n.5 Lucas Lorran tornerà al Flamengo, la conferma su Tik Tok: "A giugno chiudo col Pisa"
Immagine news Serie A n.6 Scarpa d'Oro, Kane vede il traguardo. Haaland e Mbappé troppo distanti dall'inglese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Benevento, con la promozione in Serie B scatta il rinnovo automatico per Maita
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Osti: "Le prime 4 hanno fatto il vuoto. Ogni partita decisiva, niente calcoli"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, pronto l'esodo di tifosi a Cesena: oltre 2000 i biglietti venduti in 24 ore
Immagine news Serie B n.4 Pillon sulla Serie B: "Venezia e Monza favorite per la A. Il Pescara può salvarsi"
Immagine news Serie B n.5 Aiello: "Non voglio vivacchiare, ma andare in A con l'Avellino. Ballardini? Sensazioni positive"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Klinsmann in Germania per i consulti: operazione o no? Lo stop sarà di almeno 6 mesi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Zizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture"
Immagine news Serie C n.2 Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è alta
Immagine news Serie C n.3 Corsa contro il tempo per salvare la Ternana: scorporo del ramo sportivo e poi via alle offerte
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino
Immagine news Serie C n.5 Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva
Immagine news Serie C n.6 Foggia, esonerato Pazienza: media punti a 0.50. La peggiore della sua carriera
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?