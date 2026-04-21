Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Abodi parla in Senato, il Pisa cambia ds. Contatti tra il Napoli e Maresca: le top news delle 18

Abodi parla in Senato, il Pisa cambia ds. Contatti tra il Napoli e Maresca: le top news delle 18TUTTO mercato WEB
Alessio Del Lungo
Oggi alle 18:08Serie A
Alessio Del Lungo

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così del match contro l'Atalanta, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: "Non esiste una partita che vale una stagione perché una stagione viene valutata su tutte le partite. Poi c'è la definizione della singola partita, che sarà importante. Le motivazioni sono una spinta importante, ma non può essere l'unica arma. Evidentemente per questo gruppo fare una partita in ripartenza è più congeniale e può spiegare certi risultati. Perdere del tutto le motivazioni quest'anno era probabile, ma non l'abbiamo fatto".

Il Napoli, negli scorsi giorni, ha parlato con Enzo Maresca per un eventuale post Conte. Una conferma dell'indiscrezione di un paio di settimane fa (che potete trovare che vuole l'ex Chelsea come un candidato forte per la prossima stagione. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla situazione di Conte che nei giorni scorsi ha parlato di Nazionale. Il problema è che Conte non ha offerte e non sarebbe convinto di un ritorno in azzurro a causa dell'ingaggio e ha un contratto di un altro anno con il Napoli.

Appuntamento in Commissione Cultura del Senato, quest'oggi, per il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sullo stato di attuazione della risoluzione approvata dalla Commissione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano.L'intervento di Abodi parte dal tema del settore giovanile, che è "la base su cui si forma la credibilità di un sistema. L'ultimo anello del settore giovanile, che è la Primavera, oggi è stato portato a 20 anni, negli altri Paesi a 20 anni si è già in una dimensione competitiva. Il nostro è un campionato aperto, che mette a confronto le migliori espressioni non necessariamente della Serie A, visto che sono previste anche promozioni e retrocessioni, quindi con società di B in Primavera 1 e di A in Primavera 2. Quindi un passo in avanti è stato fatto, ma non è esaustivo. Credo che vada rivista, anche a livello federale, come stava facendo la Federazione, il modello che parte dal settore tecnico di Coverciano, dal settore giovanile scolastico, quindi auspico che quanto immaginato dalla Federazione possa andare avanti e che il modello si evolva per rispondere a queste esigenze di verifica preventiva anticipata rispetto ai tempi della qualità dei ragazzi che vengono coinvolti nei vari campionati".

C'è una nuova pretendente per Randal Kolo Muani: secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il Liverpool avrebbe messo gli occhi sull'attaccante francese, da tempo pallino della dirigenza della Juventus. I Reds sarebbero infatti pronti a scatenare un’asta che rischia di complicare terribilmente i piani dei bianconeri, che considerano Kolo Muani il tassello ideale per il reparto avanzato e che potrebbero sfruttare l'eventuale retrocessione del Tottenham per tornare alla carica.

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra ormai compromesso. Dalla Turchia rimbalza la notizia di come il centravanti sia infatti finito nel mirino del Besiktas. Secondo quanto riferito da Fanatik, il club bianconero di Istanbul vorrebbe presentare un'offerta negli uffici di Manna e soci qualora ci dovessero essere delle condizioni favorevoli.

Gianfranco Zola, premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua riforma: "Ha dato finora risultati incoraggianti, anche se c'è ancora tanto da fare, il lavoro con i giovani è lungo: abbiamo avuto un incremento del numero dei giovani che giocano, soprattutto i giovani che arrivano dal settore giovanile della propria squadra e che poi vanno a finire a giocare in prima squadra. La differenza tra il mondo giovanile e la prima squadra è enorme. Puoi fare un grandissimo percorso nel settore giovanile, ma poi ti resta ancora tantissima strada da fare e quella strada la fa quando hai l'esperienza in prima squadra, quello completa il percorso. In Lega Pro stiamo cercando di fare questo, c'è ancora tanto da fare ma i risultati sono incoraggianti".

Davide Vaira lascia il Pisa, che ha comunicato la separazione con l'ormai ex direttore sportivo tramite il proprio sito ufficiale. Il nuovo uomo mercato dei nerazzurri sarà Leonardo Gabbanini, con un passato - anche all'estero - nel Watford e poi in Italia all'Udinese.

Il Trabzonspor è in trattative avanzate con Ruslan Malinovskyi. Il fantasista del Genoa ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe decidere di continuare la sua carriera in Turchia, con il club attualmente terzo in Super Lig che è pronto a offrirgli 3 anni di contratto. A riportarlo è Fabrizio Romano, che aggiunge come i colloqui siano alle battute finali. Da capire se magari l'De Rossi riuscirà a convincerlo a restare in Liguria.

Articoli correlati
Montella: "Grosso problema quando manca Calhanoglu. Roma? Fondamentale ci sia armonia"... Montella: "Grosso problema quando manca Calhanoglu. Roma? Fondamentale ci sia armonia"
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 33 giornate: Fabregas e Chivu divisi... Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 33 giornate: Fabregas e Chivu divisi da un centesimo
La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 7 le qualificate alla League... La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 7 le qualificate alla League Phase
Altre notizie Serie A
Montella: "Grosso problema quando manca Calhanoglu. Roma? Fondamentale ci sia armonia"... Montella: "Grosso problema quando manca Calhanoglu. Roma? Fondamentale ci sia armonia"
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 33 giornate: Fabregas e Chivu divisi... Focus TMWSerie A, le medie voto degli allenatori dopo 33 giornate: Fabregas e Chivu divisi da un centesimo
Abodi parla in Senato, il Pisa cambia ds. Contatti tra il Napoli e Maresca: le top... Abodi parla in Senato, il Pisa cambia ds. Contatti tra il Napoli e Maresca: le top news delle 18
Serie A, la Flop 20 dopo 33 giornate: Sarr il peggiore. Pisa e Lecce le più rappresentate... Focus TMWSerie A, la Flop 20 dopo 33 giornate: Sarr il peggiore. Pisa e Lecce le più rappresentate
Pisa e Verona retrocesse già alla 34^ giornata se... tutte le combinazioni Pisa e Verona retrocesse già alla 34^ giornata se... tutte le combinazioni
Lotito: “Riforma? Serve un bel decreto legge. Abbiamo reso professionistico il calcio... Lotito: “Riforma? Serve un bel decreto legge. Abbiamo reso professionistico il calcio femminile…”
La Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 7 le qualificate alla League... Focus TMWLa Champions che verrà: proiezione 2026/27. Salgono a 7 le qualificate alla League Phase
Serie A, la Top 20 dopo 33 giornate: dominio interista, podio tutto della Beneamata... Focus TMWSerie A, la Top 20 dopo 33 giornate: dominio interista, podio tutto della Beneamata
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris 9 milioni per Nico Paz, 25 per Dumfries e Lobotka, 54 per Bremer. Otto clausole che condizioneranno l'estate della Serie A: solo una è totalmente fuori mercato
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Riforma calcio italiano, Abodi in Senato: "Settori giovanili base per la credibilità di un sistema"
Immagine top news n.1 Inter-Como, le probabili formazioni: chance per Bonny, Fabregas verso la difesa a tre
Immagine top news n.2 Rocchi a Open VAR: "Gol di Krstovic in Roma-Atalanta regolare, mani di De Roon non punibile"
Immagine top news n.3 "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: +7 Inter, -5 Napoli! Balzo della Juve, il Bologna è crollato
Immagine top news n.5 Milan, i soldi della Champions per l'assalto al bomber. C'è anche l'idea Sorloth
Immagine top news n.6 Stato di forma: in vetta c'è la Juventus! Sorpresa Fiorentina: è seconda con l'Inter
Immagine top news n.7 Napoli, tutti i nomi per l'eventuale post-Conte: tra le idee anche Sarri e Mancini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il rebus in panchina, i big richiesti: per il Sassuolo è già partito il futuro
Immagine news podcast n.2 Champions vicina per la Juve: e sorride anche il mercato. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Fuga per la Champions e per la Juventus è già iniziata la programmazione
Immagine news podcast n.4 Perché De Rossi non è più Capitan Futuro ma un tecnico da un grande domani
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Chi ha deluso di più tra Conte, Gasperini e Allegri? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan, Allegri doveva fare di più. Torino, sto con Cairo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Maspero: "Cremonese in affanno. Torino-Cairo, forse è arrivato il momento..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Montella: "Grosso problema quando manca Calhanoglu. Roma? Fondamentale ci sia armonia"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 33 giornate: Fabregas e Chivu divisi da un centesimo
Immagine news Serie A n.3 Abodi parla in Senato, il Pisa cambia ds. Contatti tra il Napoli e Maresca: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la Flop 20 dopo 33 giornate: Sarr il peggiore. Pisa e Lecce le più rappresentate
Immagine news Serie A n.5 Pisa e Verona retrocesse già alla 34^ giornata se... tutte le combinazioni
Immagine news Serie A n.6 Lotito: “Riforma? Serve un bel decreto legge. Abbiamo reso professionistico il calcio femminile…”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Doppia seduta per la Sampdoria in vista del Cesena: Soleri si è allenato con il gruppo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Caserta e Bisoli fermati per un turno
Immagine news Serie B n.3 Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: sono sei i giocatori fermati per un turno
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Bari cambia orario e viene anticipata? Stop alla vendita dei biglietti
Immagine news Serie B n.5 SudTirol, sovraccarico al ginocchio per Kofler. La sua stagione è virtualmente finita
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro, Noto: "Spesso ai playoff, ma sempre sconfitti. Dobbiamoi sfatare questo tabù"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, non solo Maita: anche per Vannucchi scatta il rinnovo automatico per la Serie B
Immagine news Serie C n.2 Zizzari: "In Serie C bisogna investire nel settore giovanile e nelle strutture"
Immagine news Serie C n.3 Fra play out appesi a un filo, contestazione e passaggio di consegne. A Siracusa la tensione è alta
Immagine news Serie C n.4 Corsa contro il tempo per salvare la Ternana: scorporo del ramo sportivo e poi via alle offerte
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino
Immagine news Serie C n.6 Trapani, retrocessione sul campo ma ultima speranza al CONI: oggi l’udienza decisiva
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter-Como
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La FIFA annuncia il nuovo ranking femminile: l'Italia scivola al 14° posto. Inghilterra sul podio
Immagine news Calcio femminile n.2 Schroffenegger: "Dopo il collasso polmonare ho temuto di dover smettere. Ma ora sono qui"
Immagine news Calcio femminile n.3 Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve, Braghin: "Il calcio femminile non può vivere di solo mecenatismo. Serve sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia pareggia in Danimarca, Gama: "Risultato che non premia la prestazione azzurra"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?