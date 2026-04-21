Abodi parla in Senato, il Pisa cambia ds. Contatti tra il Napoli e Maresca: le top news delle 18

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così del match contro l'Atalanta, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia: "Non esiste una partita che vale una stagione perché una stagione viene valutata su tutte le partite. Poi c'è la definizione della singola partita, che sarà importante. Le motivazioni sono una spinta importante, ma non può essere l'unica arma. Evidentemente per questo gruppo fare una partita in ripartenza è più congeniale e può spiegare certi risultati. Perdere del tutto le motivazioni quest'anno era probabile, ma non l'abbiamo fatto".

Il Napoli, negli scorsi giorni, ha parlato con Enzo Maresca per un eventuale post Conte. Una conferma dell'indiscrezione di un paio di settimane fa (che potete trovare che vuole l'ex Chelsea come un candidato forte per la prossima stagione. Tutto dipenderà, ovviamente, dalla situazione di Conte che nei giorni scorsi ha parlato di Nazionale. Il problema è che Conte non ha offerte e non sarebbe convinto di un ritorno in azzurro a causa dell'ingaggio e ha un contratto di un altro anno con il Napoli.

Appuntamento in Commissione Cultura del Senato, quest'oggi, per il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sullo stato di attuazione della risoluzione approvata dalla Commissione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle prospettive di riforma del calcio italiano.L'intervento di Abodi parte dal tema del settore giovanile, che è "la base su cui si forma la credibilità di un sistema. L'ultimo anello del settore giovanile, che è la Primavera, oggi è stato portato a 20 anni, negli altri Paesi a 20 anni si è già in una dimensione competitiva. Il nostro è un campionato aperto, che mette a confronto le migliori espressioni non necessariamente della Serie A, visto che sono previste anche promozioni e retrocessioni, quindi con società di B in Primavera 1 e di A in Primavera 2. Quindi un passo in avanti è stato fatto, ma non è esaustivo. Credo che vada rivista, anche a livello federale, come stava facendo la Federazione, il modello che parte dal settore tecnico di Coverciano, dal settore giovanile scolastico, quindi auspico che quanto immaginato dalla Federazione possa andare avanti e che il modello si evolva per rispondere a queste esigenze di verifica preventiva anticipata rispetto ai tempi della qualità dei ragazzi che vengono coinvolti nei vari campionati".

C'è una nuova pretendente per Randal Kolo Muani: secondo quanto riferito da Gazzetta.it, il Liverpool avrebbe messo gli occhi sull'attaccante francese, da tempo pallino della dirigenza della Juventus. I Reds sarebbero infatti pronti a scatenare un’asta che rischia di complicare terribilmente i piani dei bianconeri, che considerano Kolo Muani il tassello ideale per il reparto avanzato e che potrebbero sfruttare l'eventuale retrocessione del Tottenham per tornare alla carica.

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli sembra ormai compromesso. Dalla Turchia rimbalza la notizia di come il centravanti sia infatti finito nel mirino del Besiktas. Secondo quanto riferito da Fanatik, il club bianconero di Istanbul vorrebbe presentare un'offerta negli uffici di Manna e soci qualora ci dovessero essere delle condizioni favorevoli.

Gianfranco Zola, premiato con la Stella d'Oro al Merito Sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua riforma: "Ha dato finora risultati incoraggianti, anche se c'è ancora tanto da fare, il lavoro con i giovani è lungo: abbiamo avuto un incremento del numero dei giovani che giocano, soprattutto i giovani che arrivano dal settore giovanile della propria squadra e che poi vanno a finire a giocare in prima squadra. La differenza tra il mondo giovanile e la prima squadra è enorme. Puoi fare un grandissimo percorso nel settore giovanile, ma poi ti resta ancora tantissima strada da fare e quella strada la fa quando hai l'esperienza in prima squadra, quello completa il percorso. In Lega Pro stiamo cercando di fare questo, c'è ancora tanto da fare ma i risultati sono incoraggianti".

Davide Vaira lascia il Pisa, che ha comunicato la separazione con l'ormai ex direttore sportivo tramite il proprio sito ufficiale. Il nuovo uomo mercato dei nerazzurri sarà Leonardo Gabbanini, con un passato - anche all'estero - nel Watford e poi in Italia all'Udinese.

Il Trabzonspor è in trattative avanzate con Ruslan Malinovskyi. Il fantasista del Genoa ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe decidere di continuare la sua carriera in Turchia, con il club attualmente terzo in Super Lig che è pronto a offrirgli 3 anni di contratto. A riportarlo è Fabrizio Romano, che aggiunge come i colloqui siano alle battute finali. Da capire se magari l'De Rossi riuscirà a convincerlo a restare in Liguria.