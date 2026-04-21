Salernitana, sfuma la trattativa con Rufini. Il club, per ora, resta in mano a Iervolino

La Salernitana, almeno per il momento, resta nelle mani dell'attuale proprietario Danilo Iervolino. La trattativa con Cristiano Rufini e la sua Antarees srl, che andava avanti ormai da diverse settimane, si è arenata progressivamente e nella serata di domenica è sfumata con un accordo di risoluzione del preliminare firmato che sarebbe comunque scaduto nella giornata di ieri. La Salerno Coast Investment srl dunque continuerà a detenere il pacchetto di maggioranza del club campano con l'obiettivo di cedere a chi possa garantire un futuro solido alla Salernitana.

Lo riferisce il Corriere dello Sport ricorda come due anni fa un'altra trattativa per la cessione, con quella Breda Holding poi diventata Solmate che ha appena abbandonato al suo destino la Juve Stabia, era saltata proprio perché Iervolino non aveva ricevuto le garanzie che richiedeva per il club granata. E, secondo fonti autorevoli, anche questa volta la situazione sarebbe stata più o meno simile con Iervolino che ha deciso così di chiudere la trattativa, voltare pagina e andare alla ricerca di un altro compratore.

Iervolino, che è a capo della Salernitana dal gennaio 2022, non ha comunque intenzione di dismettere la società soprattutto alla luce dei circa 150 milioni di euro versati in questi anni che hanno portato sì due salvezze in Serie A, ma anche due retrocessioni e una stagione di Serie C che non sta andando secondo i piani e i desiderata di una piazza che è amareggiata e delusa. Molti chiedono a Iervolino di restare, ma il patron granata non vuole più saperne del mondo del calcio e ci sarebbe già qualche fondo estero interessato.