Ternana Women, doppia tegola: stagione finita per Pellegrino Cimò ed Eržen
Doppia tegola per la Ternana Women. La squadra rossovede perde due pedine importanti per il rush finale di stagione come Giada Pellegrino Cimò e Kaja Erzen.
L'attaccante palermitana si è sottoposta nei giorni scorsi agli esami strumentali che hanno confermato una frattura composta del malleolo peroneale. Infortunio occorso durante la partita che l’Under 23 azzurra ha disputato contro il Portogallo nella "Settimana delle Amichevoli" andata in scena in Spagna. La lesione sarà trattata con terapia conservativa.
Il difensore sloveno invece è stata sottoposta ad accertamenti clinici. La calciatrice è stata costretta anche ad un ricovero ospedaliero. Ora proseguirà il percorso terapeutico in attesa di un eventuale intervento chirurgico a causa di una infiammazione pelvica.