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Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 33 giornate: Fabregas e Chivu divisi da un centesimo

Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 33 giornate: Fabregas e Chivu divisi da un centesimo
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:15Serie A
Gaetano Mocciaro

Vantaggio divenuto minimo tra Cesc Fabregas e Cristian Chivu: un solo centesimo divide i due. Sale sul podio Luciano Spalletti che sta consolidando la posizione Champions della Juventus. Perde una posizione Antonio Conte. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno:

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.65 (33)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.64 (33)
3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.48 (24)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.45 (22)
5. Roberto D'Aversa (Torino) 6.36 (7)
6. Daniele De Rossi (Genoa) 6.30 (23)
7. Antonio Conte (Napoli) 6.29 (33)
8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.27 (33)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.26 (33)
10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.20 (33)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.06 (33)
12. Maurizio Sarri (Lazio) 6.06 (33)
13. Carlos Cuesta (Parma) 6.06 (33)
14. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.00 (33)
15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (33)
16. Kosta Runjaić (Udinese) 5.98 (33)
17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.93 (23)
18. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.75 (4)
19. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.70 (10)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.45 (10)

- - -

SERIE A - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como 2-1
42' Volpato, 44' Nzola, 45' + 1 Paz
Inter - Cagliari 3-0
52' Thuram, 56' Barella, 90' + 2 Zielinski
Udinese - Parma 0-1
51' Elphege
Napoli - Lazio 0-2
6' Cancellieri, 57' Basic
Roma - Atalanta 1-1
12' Krstovic, 45' Hermoso
Cremonese - Torino 0-0
Hellas Verona - Milan 0-1
41' Rabiot
Pisa - Genoa 1-2
19' Canestrelli, 41' Ekhator, 55' rig. Colombo
Juventus - Bologna 2-0
2' David, 57' Thuram
Lecce - Fiorentina 1-1
30' Harrison, 71' Tiago Gabriel

CLASSIFICA
1. Inter 78
2. Milan 66
3. Napoli 66
4. Juventus 63
5. Como 58
6. Roma 58
7. Atalanta 54
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 40
13. Genoa 39
14. Parma 39
15. Fiorentina 36
16. Cagliari 33
17. Cremonese 28
18. Lecce 28
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18

MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz (Como)
11 reti: Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
10 reti: Krstovic (Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 34ª GIORNATA
Napoli - Cremonese (venerdì 24 aprile, ore 20.45, DAZN)
Parma - Pisa (sabato 25 aprile, ore 15, DAZN)
Bologna - Roma (sabato 25 aprile, ore 18, DAZN)
Hellas Verona - Lecce (sabato 25 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Fiorentina - Sassuolo (domenica 26 aprile, ore 12.30, DAZN)
Genoa - Como (domenica 26 aprile, ore 15, DAZN)
Torino - Inter (domenica 26 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Juventus (domenica 26 aprile, ore 20.45, DAZN)
Cagliari - Atalanta (lunedì 27 aprile, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Udinese (lunedì 27 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

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