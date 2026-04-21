Napoli, tutti i nomi per l'eventuale post-Conte: tra le idee anche Sarri e Mancini

Il destino della panchina del Napoli resta un tema aperto, con diversi scenari pronti a prendere forma nelle prossime settimane. Molto dipenderà dal confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, ma intanto iniziano a circolare i primi nomi per un eventuale post. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ne riporta cinque, che piacciono al patron azzurro e alla dirigenza.

Tra i profili monitorati c’è anche Roberto Mancini, attualmente all’Al Sadd, insieme ad altri tecnici come Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, mentre sullo sfondo resta l’ipotesi legata a Fabio Grosso. Una lista di possibili alternative che testimonia come il club stia valutando ogni opzione, in attesa di capire quale direzione prendere.

Proprio Mancini, intervenuto recentemente a Coverciano, ha commentato con equilibrio le voci che lo accostano al Napoli: “Il Napoli ha già un grande allenatore e ha fatto un campionato straordinario. Nel calcio, però, tutto può cambiare rapidamente. Hanno anche un grande presidente. Vincere due scudetti in pochi anni, soprattutto fuori dalle grandi piazze del Nord, non è semplice. Credo che continueranno su questa strada”.