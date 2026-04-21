Corsa contro il tempo per salvare la Ternana: scorporo del ramo sportivo e poi via alle offerte

In casa Ternana è corsa contro il tempo per salvare il club e permettere alla città di Terni di avere ancora un futuro nel calcio professionistico dopo la parentesi negativa della famiglia Rizzo che ha deciso di disimpegnarsi dopo l’ennesimo stop al progetto stadio-clinica. Una situazione che aveva fatto temere anche per un’immediata sparizione del club rossoverde, che avrebbe rivoluzionato la classifica del Girone B di Serie C ad appena due giornate dalla fine, evitata solo grazie a interventi esterni che hanno evitato il peggio. Ma il pericolo non è ancora scampato come spiega l’edizione umbra de Il Messaggero.

La situazione

I curatori nominati dal Tribunale nel processo di liquidazione giudiziale sono chiamati quanto prima a scorporare dalla Ternana il ramo d'azienda sportivo e a metterlo in vendita a chi presenterà un'offerta al Tribunale stesso. I due professionisti nominati - Francesco Angeli e Renato Ferrara – ieri sono arrivati in sede assieme all’amministratore unico Fabio Forti per un primo incontro coi dipendenti e il direttore generale Giuseppe Mangiarano, mentre oggi incontreranno i giocatori e lo staff tecnico. Dopo questi incontri si andrà alla ricerca di un soggetto disposto a prendere l'azienda sportiva, accollarsi i debiti federali e garantire alla squadra l'iscrizione al prossimo campionato. Vale a dire, la garanzia di una continuità per i colori rossoverdi, scongiurando l'alternativa di ripartire dall’Eccellenza.

Le prospettive

Il tempo non è troppo visto che entro il 16 giugno il nuovo acquirente dovrà iscrivere la formazione umbra al prossimo campionato accollandosi tutte le spettanze federali (stipendi e contributi dei tesserati e fideiussione) comprese quelle rimaste arretrate, sapendo che per quella data la nuova società dovrà essere stata affiliata da almeno dieci giorni e che nei giorni precedenti all'affiliazione (al massimo il 6 giugno quando c'è anche il termine per la fideiussione) deve già essere stata acquisita dal Tribunale. Al momento sarebbero diversi i soggetti interessati: si va da un gruppo estero riconducibile a imprenditori che lavorano nel settore farmaceutico a un gruppo del Nord Italia passando per un imprenditore romano e alcuni del viterbese che operano nel settore delle ceramiche fino a Carlo Pantalloni che era già emerso negli ultimi tempi dopo il precipitare della situazione.