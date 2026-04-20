Ufficiale Inter, Magull proseguirà in nerazzurro: la tedesca ha firmato fino al 2028. Il comunicato

Arrivata nel gennaio del 2024 dal Bayern Monaco, la centrocampista Lina Magull è diventata immediatamente uno dei punti fermi dell’Inter Women in queste stagioni dove ha collezionato ben 64 presenze con 19 reti all’attivo. Per questo il club nerazzurro ha deciso di prolungare il rapporto con la classe ‘94 per altre due stagioni annunciando nella giornata di oggi il suo rinnovo di contratto:

“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Lina Magull. La centrocampista tedesca classe 1994 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028”.

La tedesca dunque sarà ancora uno dei pilasti della formazione di Gianpiero Piovani che nella prossima stagione proverà ad alzare ulteriormente l’asticella sia in campionato – dove quasi certamente chiuderà al secondo posto in questa annata – dando l’assalto allo Scudetto, sia in Europa con la voglia di giocare finalmente la fase campionato di Women’s Champions League dopo l’eliminazione ai preliminari arrivata in questa stagione e il cammino in Women’s Europa Cup conclusa agli ottavi di finale contro un Hacken che si giocherà il titolo nel derby con l’Hammarby.